Нарисовать Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок287 просмотров
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Нужно нарисовать логотип. Общий дизайн уже придуман, нужно доработать и предложить несколько вариантов в различных цветах при надобности доработать выбранный вариант.

Все подробности в брифе.

Сроки 2-6 дней. 

 

4 года назад
Imperatorr
31 годУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
4 года назад
$41
4 дня
Заказывал у Елены логотип. Работа была выполнена на высшем уровне и при этом в короткий срок. Елена учла все мои пожелания при создании логотипа, а так же были учтены все пожелания при внесении правок в логотип. Логотип был выполнен с учетом всех задач поставленных в брифе. Елена - профессионал своего дела! Если Вы пытаетесь найти дизайнера для разработки логотипа, останавливайте свой выбор на Елене, вы не пожалеете!! Однозначно 5+. Спасибо, Елена, за качественный подход к работе!
Благодарю за интересный заказ! Клиент со всей душой подошел к постановке задачи: сделал подробную схему с указанием стиля, цветов, прописал что нужно с указанием размеров. Было очень приятно сотрудничать, рекомендую!