Нарисовать Логотип

Заказывал у Елены логотип. Работа была выполнена на высшем уровне и при этом в короткий срок. Елена учла все мои пожелания при создании логотипа, а так же были учтены все пожелания при внесении правок в логотип. Логотип был выполнен с учетом всех задач поставленных в брифе. Елена - профессионал своего дела! Если Вы пытаетесь найти дизайнера для разработки логотипа, останавливайте свой выбор на Елене, вы не пожалеете!! Однозначно 5+. Спасибо, Елена, за качественный подход к работе!