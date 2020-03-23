Создать логотип для онлайн маркетинговой компании Make Me Relevant , слоган: Get Noticed Online

Сейчас у нас сайт в разработке и там стоит старый логотип, но посмотреть сайт можно по ссылке : http://topgunranking.preos.ru/

Компания предлагает услуги по созданию и обслуживанию вебсайтов, SEO оптимизации, маркетингу в соц сетях, и другие подобные услуги. Сайт не закончен и контактная информация и адрес пока еще те, что были на шаблоне Волдпресс, поэтому пожалуйста с заявками обращаться только сюда.