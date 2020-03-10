Нарисовать логотип к сайту и картинки для аваторок

Здравствуйте.

У меня есть сайт-магазин посвящённый только 1 товару «пожароустойчивое одеяло». В случаи возгорания достаточно накрыть данным одеялом очаг огня и он моментально будет ликвидирован.

Задание:

Требуется нарисовать логотип на сайте, который прежде всего должен ассоциироваться с брендом. На логотипе должна быть надпись «fire blanket» (https://prnt.sc/rf800p логотип конкурента. Нужно сделать примерно такое же, но что бы при этом были некоторые отличия, а не полная копия). Так же отдельная картинка для аваторки фейсбука (https://prnt.sc/rf86vl), инстаграмм (https://prnt.sc/rf873b) и фавиконы (https://prnt.sc/rf87k1).