Нарисовать логотип к сайту и картинки для аваторок

Необходимо разработать логотип для компании, которая занимается профессиональной озвучкой видео на разные языки мира. Требования к логотипу: 1. Название компании - KRAKATAU 2. Может состоять из шрифта или из шрифта + визуальные элементы. 3. Логотип должен быть визуально простой ...
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Здравствуйте.
У меня есть сайт-магазин посвящённый только 1 товару «пожароустойчивое одеяло». В случаи возгорания достаточно накрыть данным одеялом очаг огня и он моментально будет ликвидирован.
Задание:
Требуется нарисовать логотип на сайте, который прежде всего должен ассоциироваться с брендом. На логотипе должна быть надпись «fire blanket» (https://prnt.sc/rf800p логотип конкурента. Нужно сделать примерно такое же, но что бы при этом были некоторые отличия, а не полная копия). Так же отдельная картинка для аваторки фейсбука (https://prnt.sc/rf86vl), инстаграмм (https://prnt.sc/rf873b) и фавиконы (https://prnt.sc/rf87k1).
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