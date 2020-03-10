Разработка логотипа

Есть шаблон логотипа, требуется его отрисовать и добавить в psd дизайн сайта + в едином стиле нарисовать фирменный бланк и вставить в Word. Срок сегодня. Бюджет 1000 ₽. Кто готов, оставляйте заявку, вышлю ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать бюджетный логотип для компании, работающей в сфере IT, а именно разработка моделей в дополненной реальности. Желательно, что то минималистичное, срок 3 дня, без предоплаты
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