Добрый день Уважаемые дизайнеры. Нужен логотип для бара. Название Bar "State 51", то есть бар "штат 51".

Логика такая, что всего 50 штатов, а мы 51 штат. можно и аля герб придумать доя нового штата) можно и с флагом Америки, что то придумать и тд)