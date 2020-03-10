Разработать логотип для компании которая занимается озвучкой видео.

# 1 — $ 50

Необходимо разработать логотип для компании, которая занимается профессиональной озвучкой видео на разные языки мира.

Требования к логотипу:

1. Название компании - KRAKATAU

2. Может состоять из шрифта или из шрифта + визуальные элементы.

3. Логотип должен быть визуально простой и стильный.

4. Импровизация с сочетанием цветов приветствуется.

5. Визуальные элементы могут быть в трех видах на ваш выбор:

а. Что-то визуально похоже на звук, голос, шум.

б. Krakatau - это большой вулкан, который 150 лет назад создал самый громкий взрыв за историю человечества и это можно попробовать отобразить в логотипе.

в. Любой другой ваш вариант визуализации, ни с чем не связан и это может быть более интересно для нас, чем представлены выше варианты А и Б.