Разработать логотип для компании которая занимается озвучкой видео.

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт53 заявки1898 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

Необходимо разработать логотип для компании, которая занимается профессиональной озвучкой видео на разные языки мира.

Требования к логотипу:

1. Название компании -  KRAKATAU

2. Может состоять из шрифта или из шрифта + визуальные элементы. 

3. Логотип должен быть визуально простой и стильный.

4. Импровизация с сочетанием цветов приветствуется.

5. Визуальные элементы могут быть в трех видах на ваш выбор:

а. Что-то визуально похоже на звук, голос, шум.

б. Krakatau - это большой вулкан, который 150 лет назад создал самый громкий взрыв за историю человечества и это можно попробовать отобразить в логотипе.

в. Любой другой ваш вариант визуализации, ни с чем не связан и это может быть более интересно для нас, чем представлены выше варианты А и Б.

4 года назад
fotofly
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Нужен логотип для бара

    Добрый день Уважаемые дизайнеры. Нужен логотип для бара. Название Bar "State 51", то есть бар "штат 51". Логика такая, что всего 50 штатов, а мы 51 штат. можно и аля герб придумать доя нового штата) можно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка логотипа

    Разработать бюджетный логотип для компании, работающей в сфере IT, а именно разработка моделей в дополненной реальности. Желательно, что то минималистичное, срок 3 дня, без предоплаты

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать логотип и фирменный бланк

    $14

    Есть шаблон логотипа, требуется его отрисовать и добавить в psd дизайн сайта + в едином стиле нарисовать фирменный бланк и вставить в Word. Срок сегодня. Бюджет 1000 ₽. Кто готов, оставляйте заявку, вышлю ТЗ.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Логотип

    Создать логотип для онлайн маркетинговой компании Make Me Relevant , слоган: Get Noticed Online  Сейчас у нас сайт в разработке и там стоит старый логотип, но посмотреть сайт можно по ссылке : [url=http://topgunranking.preos.ru/]http://topgunranking.preos.ru/ [/url]Компания предлагает услуги по созданию ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание логотипа для бренда ювелирных украшений

    Ищем дизайнера-фрилансера для долгосрочного сотрудничества в подобных проектах. Просим указывать: Стоимость Сроки Условия Первое Задание  Лого Логотип состоит из названия (OriQali), иконки и, возможно (необязательно) -подстрочника теглайна powerful jewelry. [b]Название бренда[/b] - OriQali (с груз. две женщины).  Эффектные украшения созданы ювелиром и вдохновлены археологическими находками (монеты, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Логотип

    Нужен логотип для страницы Инстаграм ( продажа айфонов и аксессуаров к ним), так же логотип визитки, хорошего качества для печати.

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать Логотип

    Нужно нарисовать логотип. Общий дизайн уже придуман, нужно доработать и предложить несколько вариантов в различных цветах при надобности доработать выбранный вариант. Все подробности в брифе. Сроки 2-6 дней.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад