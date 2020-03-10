Здравствуйте! Нужен логотип для сети игровых серверов онлайн. Пишите — пришлю ТЗ, договоримся о цене. Опыт работы желателен.
Разработать логотип для компании которая занимается озвучкой видео.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип для компании, которая занимается профессиональной озвучкой видео на разные языки мира.
Требования к логотипу:
1. Название компании - KRAKATAU
2. Может состоять из шрифта или из шрифта + визуальные элементы.
3. Логотип должен быть визуально простой и стильный.
4. Импровизация с сочетанием цветов приветствуется.
5. Визуальные элементы могут быть в трех видах на ваш выбор:
а. Что-то визуально похоже на звук, голос, шум.
б. Krakatau - это большой вулкан, который 150 лет назад создал самый громкий взрыв за историю человечества и это можно попробовать отобразить в логотипе.
в. Любой другой ваш вариант визуализации, ни с чем не связан и это может быть более интересно для нас, чем представлены выше варианты А и Б.
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