DimaOvsyanyk

Дмитрий DimaOvsyanyk

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Shaman_fm
Михаил 
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1692
10 баллов
5 лет назад
Приложение SWay 2.0
все отлично
Как всегда, всё четко, четкое тз, тестирование, оплата.
Ответный отзыв
Shaman_fm
Михаил 
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$375
10 баллов
5 лет назад
Разработать MVP приложения под Андроид помогающее бросить курить
Android
Все отлично. Все в срок. Подумал и сделал мелочи, которые я даже не понимал что нужны и не описывал в ТЗ.
Подробное ТЗ, всегда быстрый фидбэк на уточнения, своевременная оплата
Ответный отзыв
ElfWarrior
Виталий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Приложение на Андроид
Android
Все ОК
Интересный проект, взаимовыгодное сотрудничество.
Ответный отзыв