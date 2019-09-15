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Отзывы заказчиков
$1692
10 баллов
5 лет назад
все отлично
Ответный отзыв
Как всегда, всё четко, четкое тз, тестирование, оплата.
$375
10 баллов
5 лет назад
Android
Все отлично. Все в срок. Подумал и сделал мелочи, которые я даже не понимал что нужны и не описывал в ТЗ.
Ответный отзыв
Подробное ТЗ, всегда быстрый фидбэк на уточнения, своевременная оплата
$100
10 баллов
6 лет назад
Android
Все ОК
Ответный отзыв
Интересный проект, взаимовыгодное сотрудничество.