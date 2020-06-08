Shaman_fm

Михаил Shaman_fm

 
41 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
17
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

No_Name_
Георгий 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
$150
9 баллов
4 года назад
Сайт одностраничник с рулеткой и мини игрой (не скам)
Figma
Понравилось работать с данным человеком. Особенно спасибо за интересную задачу :)
5 с минусом, работать можно, но внимательность к деталям еще нужно прокачать
Ответный отзыв
robin777
34 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
4 года назад
Сделать сайт-одностраничник со скриптом-рулеткой (не казино, не скам)
Figma
можно сотрудничить
без отзыва
Ответный отзыв
DimaOvsyanyk
Дмитрий 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$1692
10 баллов
4 года назад
Приложение SWay 2.0
Как всегда, всё четко, четкое тз, тестирование, оплата.
все отлично
Ответный отзыв
DimaOvsyanyk
Дмитрий 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$375
10 баллов
5 лет назад
Разработать MVP приложения под Андроид помогающее бросить курить
Android
Подробное ТЗ, всегда быстрый фидбэк на уточнения, своевременная оплата
Все отлично. Все в срок. Подумал и сделал мелочи, которые я даже не понимал что нужны и не описывал в ТЗ.
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