Скоро релиз новой версии приложения, а все варианты иконок, которые я сделал мне не нравятся.Предлагаю вам накидать варианты, если использую ваш вариант, то заплачу 600 рублей. Знаю, предложение не очень заманчивое) но кому интересно, тому ...