Требуется разработать телеграм бота, который будет расслать заранее подготовленные картинки трижды в день по базе пользователей. Обязательно нужно указать стек технологий, используемых для разработки, а также оценку стоимости работы. Подробное техническое задание доступно по ссылке.
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт3 года назад
Разработать адаптивный одностраничный сайт с рулеткой и мини-игрой. Реализовать функционал кнопки SPIN, систему подсчета очков, блоки для分享 в соцсетях и интеграцию с аналитикой. Обеспечить работу сайта в режиме PWA. Дизайн должен быть перенесен точно по макету из Figma. Ожидается качественное выполнение без халтуры.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
- $60
Мне случайно достался домен masturbation.ru и надо поставить на него веселую заглушку, что б без дела не лежал Нужен адаптивный одностраничник (десктоп, мобайл) Дизайн на мне, уже готов, лежит в Фигме, фон в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Мне случайно достался домен masturbation.ru и надо поставить на него веселую заглушку, что б без дела не лежал Нужен адаптивный одностраничник (десктоп, мобайл) Дизайн на мне, уже готов, лежит в Фигме, фон в ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $8
Скоро релиз новой версии приложения, а все варианты иконок, которые я сделал мне не нравятся.Предлагаю вам накидать варианты, если использую ваш вариант, то заплачу 600 рублей. Знаю, предложение не очень заманчивое) но кому интересно, тому ...Иконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт5 лет назад
- $150
заказ создан для расчета с конкретным фрилансером, не подавайте заявкиМобильные приложения1 исполнительЗавершен5 лет назад
ТЗ читать по ссылке или в прикрепленном файле. https://tgraph.io/TZ-Prilozhenie-dlya-brosayushchih-kurit-04-29 -Все права на приложение переходят ко мне -Вы также передаете исходники -Приложение должно корректно работать под все версии Android от ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен5 лет назад