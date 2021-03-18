Нужно заново (с нуля) сделать такой же сайт как kyero. Сайт – копия сайта портала недвижимости (с некоторыми изменениями). Нам нужен профессионально написанный именно для нас заново сайт, точно такой же как kyero (облегчённая версия). То есть ...
Сделать сайт-одностраничник со скриптом-рулеткой (не казино, не скам)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне случайно достался домен masturbation.ru и надо поставить на него веселую заглушку, что б без дела не лежал
Нужен адаптивный одностраничник (десктоп, мобайл)
Дизайн на мне, уже готов, лежит в Фигме, фон в PSD, если надо будет что поправить - поправлю (Хотя я так себе дизайнер, так что навыки приветствуются)
Хостинг наверное на регру, нужно будет либо залить, либо проконтролировать, что бы я не накосячил, никогда раньше сайты не заливал
Какие задачи:
1) Скрипт рандомной рулетки, написать или найти готовый и переписать. Рулетка крутится по нажатию на кнопку в центре (кнопка не крутиться, как и стрелка-указатель наверху) (см. вложенный файл) останавливается в случайном положении через 3-5 секунды, сделать рандом через скорость вращения или время вращения(в диапазоне 3-5 секунды), или вместе, комбо рандом (настроить, что бы был равномерный охват всего диапазона полей рулетки по вероятности). Рулетка должна останавливаться естественно, постепенно теряя скорость, как настоящая.
Во время вращения кнопка активна. То есть можно заново запустить рулетку до остановки, без самой остановки.
В целом вот этот скрипт подойдет, но нужно переделать, кнопка не по центру, рулетка останавливается не в рандомном месте, а в определенном секторе(если я правильно понял код, тут их 8, а у меня 11 и прочее
https://jsfiddle.net/twobomb/jfdkn12w/
2) Блок поделиться, можно взять с https://yandex.ru/dev/share/ Телеграм, фейсбук, вк, твиттер, реддит
3) Кнопка Google Play со ссылкой на мое приложение(почему бы не порекламировать) и немного текста
4) Прикрутить Яндекс метрику и Гугл аналитику
5) Приделать PWA, настроить запрос на 10 секунде после открытия сайта. (иконок 192х192 и 512х512 достаточно?) Окно запроса должно появляться снизу. Пуши прикручивать не нужно. Офлайн доступ должен быть.
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