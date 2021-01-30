Сделать правки сайта написанного на php

Тех Задание (Двихок vamshop) При покупке свыше 1000 р. высчитывается 5% от стоимости товаров, эти % записываются в личном кабинете в виде баллов, 1 балл = 1 рубль. Покупатель ...
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