Сделать правки сайта написанного на php

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок781 просмотр
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Сайт блог 

нужно сделать правки функционала

разобраться в коде

профиксить ошибки 

PHP
3 года назад
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад