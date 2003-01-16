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Настроить рекуррентный перевод денег с Tilda через CloudPayments
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Нужно настроить возможность перевода произвольной суммы (юзер сам решает сколько заплатить)
- Пользователь должен иметь выбор между разовым переводом средств и регулярным (раз в месяц)
https://helptohelpers.ru/donate#donate
Комментарий от разработчика:
На сайте все уже есть, что бы подключить рекуррентные платежи. Нужно придумать где она будет и инициализировать виджет cloudpayments с нужным конфигом.
На фронте, там (helptohelpers.ru) даже код уже кто-то заботливо оставил.
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