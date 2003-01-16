Настроить рекуррентный перевод денег с Tilda через CloudPayments

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка743 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Нужно настроить возможность перевода произвольной суммы (юзер сам решает сколько заплатить)
  • Пользователь должен иметь выбор между разовым переводом средств и регулярным (раз в месяц)
Пример:

https://helptohelpers.ru/donate#donate

Комментарий от разработчика:

На сайте все уже есть, что бы подключить рекуррентные платежи. Нужно придумать где она будет и инициализировать виджет cloudpayments с нужным конфигом.

На фронте, там (helptohelpers.ru) даже код уже кто-то заботливо оставил.

Tilda
3 года назад
guest_16121237229531
3 года в сервисе
Был
3 года назад