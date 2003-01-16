Настроить рекуррентный перевод денег с Tilda через CloudPayments

Нужно настроить возможность перевода произвольной суммы (юзер сам решает сколько заплатить)

Пользователь должен иметь выбор между разовым переводом средств и регулярным (раз в месяц)

Пример:

https://helptohelpers.ru/donate#donate

Комментарий от разработчика:

На сайте все уже есть, что бы подключить рекуррентные платежи. Нужно придумать где она будет и инициализировать виджет cloudpayments с нужным конфигом.

На фронте, там (helptohelpers.ru) даже код уже кто-то заботливо оставил.