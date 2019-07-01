Разработка мобильного приложения

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Закрыт4 заявки192 просмотра

Необходима разработка гибридного мобильного приложения.

Ориентация: только портретная

Поддерживаемые устройства: iOS 10+, Android 5+

Дизайн в процессе обсуждения (ничего сложно)

Ориентировочное количество экранов 12 (в зависимости от UI):

В отклике сразу указывайте стоимость и сроки реализации проекта.

Начинать будем с одного экрана, чтобы понимать как сработаемся.

Присутствует необходимость внедрения модулей (через api) обговорим отдельно.

Начинаем проект сегодня/завтра.

AndroidiOS
6 лет назад
guest_15620183864941
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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