Нужно приложение для просмотра графиков врачей через сотовый, запись пациента на приём и его удаление. Серверная часть уже готова надо сделать только клиентскую для Andriod и iOS. общение идет только через SOAP-сообщения. ...
Разработка мобильного приложения
Необходима разработка гибридного мобильного приложения.
Ориентация: только портретная
Поддерживаемые устройства: iOS 10+, Android 5+
Дизайн в процессе обсуждения (ничего сложно)
Ориентировочное количество экранов 12 (в зависимости от UI):
В отклике сразу указывайте стоимость и сроки реализации проекта.
Начинать будем с одного экрана, чтобы понимать как сработаемся.
Присутствует необходимость внедрения модулей (через api) обговорим отдельно.
Начинаем проект сегодня/завтра.
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