Разработка закрытой CRM: backend + frontend

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт11 заявок265 просмотров

Необходимо разработать backend закрытой CRM-системы на основе MySQL + PHP\Laravel + REST.  

С окончательным выбором стека определимся вместе с исполнителем. Важно, чтобы разработчик смог поддерживать развитие системы в дальнейшем. 

К backend будет подключено приложение панели управления на Angular или Vue и клиентское приложение на OctoberCMS. 

Предпочтительно найти отдельно backend-разработчика и frontend, для параллельной работы. Но возможно рассмотреть fullstack-разработчика. 

В приоритете ищу ответственного, независимого разработчика. Обсудить задачу готов с кандидатами по скайпу. После будет отправлено подробное ТЗ в письменном виде для точной оценки сроков и стоимости. 

Оценка бюджета по часовой оплате, ставка обсуждается. 

При долгосрочном сотрудничестве и успешной сработанности предполагается дополнительное вознаграждение в виде процента от доходности проекта. 

Начать разработку необходимо в ближайшие дни. Просьба реально оценивать свои возможности.

AngularLaravelMySQLPHPVue.js
6 лет назад
T-Mac
Илья 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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