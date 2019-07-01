Разработка закрытой CRM: backend + frontend

Необходимо разработать backend закрытой CRM-системы на основе MySQL + PHP\Laravel + REST.

С окончательным выбором стека определимся вместе с исполнителем. Важно, чтобы разработчик смог поддерживать развитие системы в дальнейшем.

К backend будет подключено приложение панели управления на Angular или Vue и клиентское приложение на OctoberCMS.

Предпочтительно найти отдельно backend-разработчика и frontend, для параллельной работы. Но возможно рассмотреть fullstack-разработчика.

В приоритете ищу ответственного, независимого разработчика. Обсудить задачу готов с кандидатами по скайпу. После будет отправлено подробное ТЗ в письменном виде для точной оценки сроков и стоимости.

Оценка бюджета по часовой оплате, ставка обсуждается.

При долгосрочном сотрудничестве и успешной сработанности предполагается дополнительное вознаграждение в виде процента от доходности проекта.

Начать разработку необходимо в ближайшие дни. Просьба реально оценивать свои возможности.