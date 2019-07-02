React Native фикс бага после обновление сдк

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Закрытнет заявок136 просмотров

Добрый день,

есть приложение с оплатой,

после обновления сдк реакта, при переходе на 3дс (банковская страница для ввода номера из смс)

получаем белый экран... используем обычный вебвью компанент для отрисовки этой страницы и до обновления все работало... 

Как это работает

1. Приходит ссылка с параметрами с бекенда

2. все это отдаем в стандартный компанент react native и оно обычно нормально открывает нужную страницу.

3. Щас перестало этого делать.

Нужно зафиксить, срочно.

Если нужны детали предоставим.

React Native
6 лет назад
sky2001dgmail
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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