React Native фикс бага после обновление сдк

Добрый день,

есть приложение с оплатой,

после обновления сдк реакта, при переходе на 3дс (банковская страница для ввода номера из смс)

получаем белый экран... используем обычный вебвью компанент для отрисовки этой страницы и до обновления все работало...

Как это работает

1. Приходит ссылка с параметрами с бекенда

2. все это отдаем в стандартный компанент react native и оно обычно нормально открывает нужную страницу.

3. Щас перестало этого делать.

Нужно зафиксить, срочно.

Если нужны детали предоставим.