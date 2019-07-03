Написать клиентскую часть приложения-скриншотера контроля сотруднкиов

Чтобы приложение определяло по кукисам кто залогинен в EasyWork24 (кто активный пользватель) и в его карточку EasyWork24 отпарвляло скриншот с экрана компьютера.

Нужно чтобы работало под Ubuntu 18.04 (минимум) и Windows (максимум).

Работать буду с тем кто предложит минимальную цену.