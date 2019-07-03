Мобильное приложение копия как Циан например или похожее, объясню подробнее и договоримся в переписке или лучше при созвоне.
Написать клиентскую часть приложения-скриншотера контроля сотруднкиов
Чтобы приложение определяло по кукисам кто залогинен в EasyWork24 (кто активный пользватель) и в его карточку EasyWork24 отпарвляло скриншот с экрана компьютера.
Нужно чтобы работало под Ubuntu 18.04 (минимум) и Windows (максимум).
Работать буду с тем кто предложит минимальную цену.
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