Написать клиентскую часть приложения-скриншотера контроля сотруднкиов

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки323 просмотра

Чтобы приложение определяло по кукисам кто залогинен в   EasyWork24 (кто активный пользватель) и в его карточку EasyWork24 отпарвляло скриншот с экрана компьютера.

Нужно чтобы работало под  Ubuntu 18.04 (минимум) и Windows (максимум).

Работать буду с тем кто предложит минимальную цену.

Ubuntu
5 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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