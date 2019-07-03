Приложение для андроид

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка134 просмотра

Нужно упаковать готовый  небольшой виртуальный  тур в приложение для просмотра в Cardboard (в туре "очки" функция работает) 

Android
6 лет назад
bolshoy7575
Андрей 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров