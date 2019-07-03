Мобильное приложение на android (java)

нужно сделать под ключ нативное приложение на java.

доступ к бэкенду осуществляется через REST API. Документация у нас подробная. Все что связано с сервером уже готово, вам только остается сделать запросы к серверу.

задачи:

1) управление папками – просмотр, удаление, добавление, перемещение, корзина

2) управление файлами – просмотр, удаление, добавление, перемещение, корзина, закачивание файла.

3) авторизация

4) регистрация

5) профиль

визуально это упрощенный аналог dropbox. Данный блок это часть большого проекта, в котором будет еще неск частей.