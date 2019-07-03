Мобильное приложение на android (java)

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нужно сделать под ключ нативное приложение на java. 

доступ к бэкенду осуществляется через REST API. Документация у нас подробная. Все что связано с сервером уже готово, вам только остается сделать запросы к серверу.  

задачи:  

1) управление папками – просмотр, удаление, добавление, перемещение, корзина  

2) управление файлами – просмотр, удаление, добавление, перемещение, корзина, закачивание файла.  

3) авторизация  

4) регистрация  

5) профиль  

визуально это упрощенный аналог dropbox. Данный блок это часть большого проекта, в котором будет еще неск частей.  

AndroidJava
6 лет назад
Skarlatt
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5 лет назад
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