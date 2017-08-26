bolshoy7575

Андрей bolshoy7575

 
48 летРоссия/Магадан
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Видеореклама49
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нужен логотип для фирмы ЯрАрбо

    Добрый день, дамы и господа! Нужен логотип для фирмы ЯрАрбо (это арбористы....порядок там где деревья, обрезка веток , спил старых и т.д. - гугл в помощь), бриф прикручен - просьба внимательно изучить.  Далее все зависит ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен логотип для фирмы ЯрАрбо

    $65

    Добрый день, дамы и господа! Нужен логотип для фирмы ЯрАрбо (это арбористы....порядок там где деревья, обрезка веток , спил старых и т.д. - гугл в помощь), бриф прикручен - просьба внимательно изучить.  Далее все зависит ...

    Логотипы и Знаки3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для доски обявлений

    $40

    Нужен логотип для доски объявлений, можно с привязкой к домену ( [url=https://univermag49.ru/]https://univermag49.ru/[/url] ), можно без, представьте старый универмаг времен СССР может это на толкнет на вариант. Все зависит от вашей фантазии. Избегайте нечитаемых деталей и рукописных ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен сайт

    Добрый день господа и дамы! Нужен сайт, не знаю как называется такой стиль, но в общем это должно выглядеть так https://www.youtube.com/watch?v=V6br1Lvu6SI не обязательно такой замудреный, но принцип работы такой, художник у нас есть (это на всякий случай)! У ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
$40
9 баллов
4 года назад
Логотип для доски обявлений
Благодарю за сотрудничество! Рекомендую!
Спасибо! Отличная работа!
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