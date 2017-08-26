bolshoy7575

Добрый день, дамы и господа! Нужен логотип для фирмы ЯрАрбо (это арбористы....порядок там где деревья, обрезка веток , спил старых и т.д. - гугл в помощь), бриф прикручен - просьба внимательно изучить. Далее все зависит ...
- Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт3 года назад
- $65
Добрый день, дамы и господа! Нужен логотип для фирмы ЯрАрбо (это арбористы....порядок там где деревья, обрезка веток , спил старых и т.д. - гугл в помощь), бриф прикручен - просьба внимательно изучить. Далее все зависит ...Логотипы и Знаки3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $40
Нужен логотип для доски объявлений, можно с привязкой к домену ( [url=https://univermag49.ru/]https://univermag49.ru/[/url] ), можно без, представьте старый универмаг времен СССР может это на толкнет на вариант. Все зависит от вашей фантазии. Избегайте нечитаемых деталей и рукописных ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день господа и дамы! Нужен сайт, не знаю как называется такой стиль, но в общем это должно выглядеть так https://www.youtube.com/watch?v=V6br1Lvu6SI не обязательно такой замудреный, но принцип работы такой, художник у нас есть (это на всякий случай)! У ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно упаковать готовый небольшой виртуальный тур в приложение для просмотра в Cardboard (в туре "очки" функция работает)Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно приложение(для Android и IOS ) меню кафе без системы заказа просто меню и контакт с кафе. Извините, что не уточнил для чего.Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт6 лет назад