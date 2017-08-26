bolshoy7575

Добрый день господа и дамы! Нужен сайт, не знаю как называется такой стиль, но в общем это должно выглядеть так https://www.youtube.com/watch?v=V6br1Lvu6SI не обязательно такой замудреный, но принцип работы такой, художник у нас есть (это на всякий случай)! У ...