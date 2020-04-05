Логотип для доски обявлений

# 1 — $ 40

Нужен логотип для доски объявлений, можно с привязкой к домену ( https://univermag49.ru/ ), можно без, представьте старый универмаг времен СССР может это на толкнет на вариант. Все зависит от вашей фантазии. Избегайте нечитаемых деталей и рукописных шрифтов с вензелями.

Желательно по итогу в кривых!

Не воруйте с инета сам дизайнер - сразу НЕТ!