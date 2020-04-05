Логотип для доски обявлений

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок924 просмотра
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#1$40

Нужен логотип для доски объявлений, можно с привязкой к домену ( https://univermag49.ru/ ), можно без, представьте старый универмаг времен СССР может это на толкнет на вариант. Все зависит от вашей фантазии. Избегайте нечитаемых деталей и рукописных шрифтов с вензелями.

Желательно по итогу в кривых!

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4 года назад
bolshoy7575
Андрей 
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 года назад
#1
Спасибо! Отличная работа!
Благодарю за сотрудничество! Рекомендую!
Заявки фрилансеров
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 года назад
#1
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