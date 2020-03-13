Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт32 заявки273 просмотра
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Разработка логотипа для фирмы по продаже спец техники

4 года назад
guest_14867933375388
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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  • Разработка логотипа

    Здравствуйте! Нужно разработать  логотип ( как бы возможно сказать логотип "конструктор" с неизменяемым/ узнаваемым "центром"), который будет отображаться/ размещаться: - в интернет магазине - на листовках -на визитках -на автомобилях Не изменяемая часть это: BI.by ( это как бы агрегатор, хаб ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка бренд-бук (лого + фирменный стиль)

    $200

    Проект: Компания-дистрибьютор нефтепродуктов на рынке В2В, в дальнейшем планируется расширение линейки продуктов - строительные материалы, промышленные масла, и т.д. Целевая аудитория В2В: руководители промышленных предприятий, менеджеры по закупкам  Интересует разработка бренд-бук:логотип + фирменный бланк, визитки, А4 папка, ручки Логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать логотип для компании которая занимается озвучкой видео.

    $50

    Необходимо разработать логотип для компании, которая занимается профессиональной озвучкой видео на разные языки мира. Требования к логотипу: 1. Название компании -  KRAKATAU 2. Может состоять из шрифта или из шрифта + визуальные элементы.  3. Логотип должен быть визуально простой ...

    Логотипы и Знаки53 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать логотип к сайту и картинки для аваторок

    Здравствуйте. У меня есть сайт-магазин посвящённый только 1 товару «пожароустойчивое одеяло». В случаи возгорания достаточно накрыть данным одеялом очаг огня и он моментально будет ликвидирован. [b]Задание: [/b]Требуется нарисовать логотип на сайте, который прежде всего должен ассоциироваться с [b]брендом[/b]. ...

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен логотип для бара

    Добрый день Уважаемые дизайнеры. Нужен логотип для бара. Название Bar "State 51", то есть бар "штат 51". Логика такая, что всего 50 штатов, а мы 51 штат. можно и аля герб придумать доя нового штата) можно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка логотипа

    Разработать бюджетный логотип для компании, работающей в сфере IT, а именно разработка моделей в дополненной реальности. Желательно, что то минималистичное, срок 3 дня, без предоплаты

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать логотип и фирменный бланк

    $14

    Есть шаблон логотипа, требуется его отрисовать и добавить в psd дизайн сайта + в едином стиле нарисовать фирменный бланк и вставить в Word. Срок сегодня. Бюджет 1000 ₽. Кто готов, оставляйте заявку, вышлю ТЗ.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад