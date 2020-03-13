Разработка логотипа

Здравствуйте!

Нужно разработать логотип ( как бы возможно сказать логотип "конструктор" с неизменяемым/ узнаваемым "центром"), который будет отображаться/ размещаться:

- в интернет магазине

- на листовках

-на визитках

-на автомобилях

Не изменяемая часть это: BI.by ( это как бы агрегатор, хаб переходов на сайты и размещения новостей, анонсов и т.д).

Изменяемая часть это адреса сайтов ( например 1bi.by и "человечки" на них )

Человечки отображаются согласно тематике на определенных сайтах, например как то одеваются, держат предметы которые " подталкивают" к тематике данного сайта и т.д.

Надеюсь что Вы поняли идею )))

Жду Ваших предложений