Доработать логотип

Задача доработать брэндинг.

На данный момент меня не устраивают цвета — его очень тяжко использовать в светлых UI.

Бэндинг был разработан мной на коленке - более года назад по средствам растра в фш он был в супер малом разрешении.

Текущий вариант перерисован - и не имеет чётких пропорций из за работе в растре.

Нужно перерисовать в вектор.

Брэндинг должен хорошо вписываться как в тёмный, так и в светлый дизайн (допустимо 2 варианта лого)

Файл необходимо сдать в 2х форматах (Вектор и PSD) в высоких разрешениях.

Основная задача это работа с логотипом (large_inc_light.png)