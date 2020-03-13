Логотип клана

Здравствуйте! Нужно разработать логотип ( как бы возможно сказать логотип "конструктор" с неизменяемым/ узнаваемым "центром"), который будет отображаться/ размещаться: - в интернет магазине - на листовках -на визитках -на автомобилях Не изменяемая часть это: BI.by ( это как бы агрегатор, хаб ...