Разработка логотипа для фирмы по продаже спец техники
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Здравствуйте нужен логотип клана по игре в DayZ. Клан называется О.Р.К. что означает отряд против крыс. За годный логотип заплачу от 1500 рублей
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Смотрите файл.Завершен4 года назад
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