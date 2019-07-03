Редизайн мобильного приложения на реакт

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Закрыт1 заявка154 просмотра

Есть скетч шаблон, надо вверстать его в готовое приложение (реакт)

6 лет назад
lord13
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров