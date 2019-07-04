Отображение карты Google, регистрация.

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок175 просмотров

Приложение для Android и/или iOS.

1. Кнопка "Вход и регистрация". Регистрация (с captcha), ввод номер телефона, подтверждением номера по

смс-коду, ввод Имя, Фамилия, фотографирование с камеры.

2. Основной режим. Отображение на карте (Google) "себя" и "друзей".

Для карты список координат "друзей" приложение получает с сервера.

При клике на объект (друзей) на карте показывать описание с фото.

Подробности в личку. Серверную часть (backend ) сделаю под приложение самостоятельно или отдам Вам же на реализацию по договоренности.

AndroidiOS
6 лет назад
usmanov116
Эдуард 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров