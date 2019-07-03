Мобильное приложение

$400
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Закрыт4 заявки249 просмотров

Создать мобильное приложение для кафе.

6 лет назад
alexgavrilow112
Гаврилов 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

albori
Албори 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$394
6 дней
Escrow
Мошенник. Не советую с ним работать!
как я оказался не понял но заказчик хотел обмануть приложения была готова без предоплаты хотел взять апи и самого приложения

Заявки фрилансеров

albori
Албори 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад