Android Widget

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Закрыт2 заявки199 просмотров

Необходимо разработать виджет погоды для существующего приложения по готовому дизайну.

Приложение с виджетом в портфолио будет большим плюсом, как и опыт работы с api, Firebase

AndroidFirebase
6 лет назад
coderfnd
Евгений 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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