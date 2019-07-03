Создать приложение

''Я предоставляю ворд документ и Вы зашьете его в приложение. А пользователь будет искать слова с помощью поисковой строки и будет переноситься на то место в документе где находиться его слово.'' Плюс нужно достойное оформление. Мне нужно понимать сколько Будет стоить разместить готовый проект в Еп сторе и Гугл Плей. Возможность редактирования с моей стороны в любой момент так же должна быть.