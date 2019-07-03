Создать приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки204 просмотра

''Я предоставляю  ворд документ и Вы  зашьете его в приложение. А пользователь будет искать слова с помощью поисковой строки и будет переноситься на то место в документе где находиться его слово.'' Плюс нужно достойное оформление. Мне нужно понимать сколько Будет стоить разместить готовый проект в Еп сторе и Гугл Плей. Возможность редактирования с моей стороны в любой момент так же должна быть.

6 лет назад
guest_15623165566498
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров