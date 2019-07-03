Чтобы приложение определяло по кукисам кто залогинен в EasyWork24 (кто активный пользватель) и в его карточку EasyWork24 отпарвляло скриншот с экрана компьютера. Нужно чтобы работало под Ubuntu 18.04 (минимум) и Windows (максимум). ...
Создать приложение
''Я предоставляю ворд документ и Вы зашьете его в приложение. А пользователь будет искать слова с помощью поисковой строки и будет переноситься на то место в документе где находиться его слово.'' Плюс нужно достойное оформление. Мне нужно понимать сколько Будет стоить разместить готовый проект в Еп сторе и Гугл Плей. Возможность редактирования с моей стороны в любой момент так же должна быть.
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