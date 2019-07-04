Чтобы приложение определяло по кукисам кто залогинен в EasyWork24 (кто активный пользватель) и в его карточку EasyWork24 отпарвляло скриншот с экрана компьютера. Нужно чтобы работало под Ubuntu 18.04 (минимум) и Windows (максимум). ...
Каршеринг (аренда) автомобилей (аналог Яндекс.Такси/Драйв)
Клиенты Android и iOS, бэкенд желательно PHP (или ASP.NET C#).
Основной функционал (примерно как Яндекс.Такси/Драйв).
- Регистрация (с captcha, ввод номер телефона, подтверждением номера по
смс-коду, отправка документов), администратор вручную активирует
аккаунты.
- Основной режим – отображение на карте (Google) "себя" и "свободных автомобилей" (при клике показывать описание с фото), заказ, бэкенд подключить к интернет-эквайрингу, история заказов.
Заявки фрилансеров
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