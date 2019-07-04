Каршеринг (аренда) автомобилей (аналог Яндекс.Такси/Драйв)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Клиенты Android и iOS, бэкенд желательно PHP (или ASP.NET C#).

Основной функционал (примерно как Яндекс.Такси/Драйв).

- Регистрация (с captcha, ввод номер телефона, подтверждением номера по

смс-коду, отправка документов), администратор вручную активирует

аккаунты.

- Основной режим – отображение на карте (Google) "себя" и "свободных автомобилей" (при клике показывать описание с фото), заказ,  бэкенд подключить к интернет-эквайрингу, история заказов.

AndroidASP.NETiOSPHP
6 лет назад
usmanov116
Эдуард 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров