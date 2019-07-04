Консультационная помощь в доработке приложения на Android

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Закрыт1 заявка196 просмотров

Есть работающее приложение с закрытым кодом на платформе Android.

Ему нужно добавить функционал конвертации файлов из формата XPS в формат PDF.

Желательно найти самое простое и надежное решение.

Android
6 лет назад
p_fateev
Павел 
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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