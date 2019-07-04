Создать мобильное приложение для кафе.
Приложение для Galaxy watch
Приложение которое будет обращаться к серверу получать данные и выводить на часах уведомление.
Состав приложения:
1. В настройках приложения указывается IP адрес сервера.
1.1 при первой настройки генерируется id часов и отправляется на сервер (кнопка отправить данные на сервер)
2. Настройки закрыты паролем.
3. Уведомления отображаются только по новым пришедшим данным (текстовая информация: Вася Пупкин принес 3кг)
4. Период хранения данных 1 неделя.
5. Оповещения помимо отображения так же звуковое и вибро с возможностью выключения.
Со стороны сервера:
1. Подтверждение I'd для добавления в список получателей информации.
2. Возможность удаления I'd из списка получателей
Серверная сторона работает под window+mssql 2012.
Обмен наверное лучше организовать через сервис службу window.
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