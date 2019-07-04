Приложение для Galaxy watch

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Приложение которое будет обращаться к серверу получать данные и выводить на часах уведомление.

Состав приложения:

1. В настройках приложения указывается IP адрес сервера.

1.1 при первой настройки генерируется id часов и отправляется на сервер (кнопка отправить данные на сервер)

2. Настройки закрыты паролем.

3. Уведомления отображаются только по новым пришедшим данным (текстовая информация: Вася Пупкин принес 3кг)

4. Период хранения данных 1 неделя.

5. Оповещения помимо отображения так же звуковое и вибро с возможностью выключения.

Со стороны сервера: 

 1. Подтверждение I'd для добавления в список получателей информации.

2. Возможность удаления I'd из списка получателей 

Серверная сторона работает под window+mssql 2012.

Обмен наверное лучше организовать через сервис службу window.

6 лет назад
smiley2
Кирилл 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
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Выбранный исполнитель

Marat_proger
Марат 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-2)
6 лет назад
$90
2 дня
мошенничество.

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Marat_proger
Марат 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-2)
6 лет назад