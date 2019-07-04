Мобильное приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки327 просмотров

мобильное приложение для кафе

6 лет назад
alexgavrilow112
Гаврилов 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

protectman
Андрей 
41 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$300
3 дня
Escrow
Я так и понял что вы хотите обмануть меня. Я отказался давать предоплату так как не видел даже результат работы. Обманщик!
пытался обмануть.

Заявки фрилансеров

protectman
Андрей 
41 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад