crackofdawn

Наше мобильное приложение находится в Apple store и предназначено для изучения английского языка. В нем необходимо реализовать реферальную программу (приглашение пользователей по уникальным ссылкам и предоставление подарка за приглашенных) через создание серверной части или использования ...
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p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} Необходимо собрать актуальные Email адреса пользователей с доменом Icloud.Цена договорнаяИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Наше мобильное приложение находится в Apple store и предназначено для изучения английского языка. В нем необходимо реализовать реферальную программу (приглашение пользователей по уникальным ссылкам и предоставление подарка за приглашенных) через создание серверной части или использования ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт6 лет назад
Наше мобильное приложение находится в Apple store и предназначено для изучения английского языка. В нем необходимо провести работу с кодом (Objective-C), а также залить новую версию приложения. Дополнительная цель – сформировать работу в постоянном формате ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть мобильное приложение для изучения английского языка в Apple Store, в котором планируются некоторые доработки, связанные с прорисовкой экранов, прорисовкой несложных картинок, введением новых функций, созданием небольших анимаций. Необходим определенный опыт в UI. В идеале ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Наше мобильное приложение находится в Apple store и предназначено для изучения английского языка. В нем необходимо провести работу с кодом (Objective-C), а также залить новую версию приложения. Дополнительная цель - сформировать работу в постоянном формате ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад