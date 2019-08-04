Разработка графических элементов для готового мобильного приложения

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Закрыт4 заявки138 просмотров

Есть мобильное приложение для изучения английского языка в Apple Store, в котором планируются некоторые доработки, связанные с прорисовкой экранов, прорисовкой несложных картинок, введением новых функций, созданием небольших анимаций. Необходим определенный опыт в UI. В идеале выстроить долгосрочные взаимоотношения, но необязательно. Стоимость договорная

6 лет назад
crackofdawn
Андрей 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров