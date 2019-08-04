Простейшое приложение для IOS и Андроид

Есть сайт ресторана который должен типа как через iframe подгружаться к приложению. Сейчас с помощью кампилятора сделано для андроид:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wSafari_9051818&hl=ru

Но там слишком много опций от самого кампилятора. Надо чтобы было проще. Сделать для IOS и для Андроид.

Работа будет принята если Апсторе и Плеймаркет все приймут.