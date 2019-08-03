Вот ссылка на play market Бомбилы API есть и нормально работает (PHP+MySQL) нужно чтобы была версия под iOS нужно дешево - работать буду с человеком который ...
Описание курса обучения по разработке мобильных приложений для детей
Для центра обучения детей необходимо описать курс обучения по разработке мобильных приложений для детей 8-16 лет (swift и android).
Нужен специалист, имеющий опыт в этом направлении (с реальными примерами).
Предлагаем долгосрочное сотрудничество - описать этапы обучения для детей - что им пошагово делать для разработке приложений "с нуля" до результата - создания собственного приложения (разной сложности) и игр.
Просьба в отклике указать вашу примерную стоимость и сроки описания.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Мобильные приложения9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать простое приложение на Android со следующим функционалом В приложении будет выбор комнат (1, 2, 3). После выбора комнаты мы делаем фотографии, которые будут пересылаться на комп основной с Windows. На основном ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт6 лет назад
Мобильне приложение для просмотра картинокМобильные приложения9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $766
Кластеризация пользователей для ТВ-приложения. Компания ZOOM TV ищет специалиста по машинному обучению. ZOOM TV - это приложение для Smart TV, которое помогает смотреть только интересные передачи с помощью современных технологий отталкиваясь от персональных ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
У нас есть приложение без сорцов, которое имеет вот такой баг: https://stackoverflow.com/questions/46445265/android-8-0-java-lang-illegalstateexception-not-allowed-to-start-service-inten Т.е. не запускается на Android 8+ Нужно пофиксить. Предлагайте стоимость и возможные способы решения данной проблемы. Мне известен способ ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нам нужна помощь с разработкой AR функции для приложения. В чем заключается идея: Пользователь в приложении сможет найти другого пользователя с телефоном (друга) по геолокации (GPS координаты или как то по другому) при помощи AR. ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $1
Ищу разработчиков, способных сделать простое приложение для ЭВОТОР. Возможно сотрудничество в дальнейшем. Задания выставляю для того, чтобы понять найду ли исполнителей тут, а про ТЗ и условиях расскажу уже в перепискеЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать приложение на Реакт натив Оставляйте заявки кто владеет данной технологией Бюджет работы от 60.000 рублей Оплата поэтапная! То есть делаете часть работы, я перевожу за этап и так далее ...Закрыт6 лет назад
Есть вот такое приложение для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=online.skorohot.app И есть почти то же самое приложение под iOS, в виде исходников для Xcode, но в него необходимо внести следующие правки, чтобы оно стало один-в-один, как актуальная ...Закрыт6 лет назад
Необходимо разработать мобильное приложение У меня есть подробное техническое задание Цена и сроки по договоренности Оставляйте заявки кто готов помочь Задание срочное Оплата поэтапная Сделаете часть показываете, я оплачиваю ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт6 лет назад