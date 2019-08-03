Описание курса обучения по разработке мобильных приложений для детей

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки169 просмотров

Для центра обучения детей необходимо описать курс обучения по разработке мобильных приложений для детей 8-16 лет (swift и android). 

Нужен специалист, имеющий опыт в этом направлении (с реальными примерами).

Предлагаем долгосрочное сотрудничество - описать этапы обучения для детей - что им пошагово делать для разработке приложений "с нуля" до результата - создания собственного приложения (разной сложности) и игр.

Просьба в отклике указать вашу примерную стоимость и сроки описания.

AndroidSwift
6 лет назад
gluhovart
Артем 
43 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

get_heavy
30 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$300
40 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

get_heavy
30 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад