Реакт натив

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки181 просмотр

Необходимо сделать приложение на Реакт натив

Оставляйте заявки кто владеет данной технологией

Бюджет работы от 60.000 рублей

Оплата поэтапная! То есть делаете часть работы, я перевожу за этап и так далее

Жду заявок!

С уважением, Александр

6 лет назад
konshin_81
Александр 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров