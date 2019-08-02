Вот ссылка на play market Бомбилы API есть и нормально работает (PHP+MySQL) нужно чтобы была версия под iOS нужно дешево - работать буду с человеком который ...
Реакт натив
Необходимо сделать приложение на Реакт натив
Оставляйте заявки кто владеет данной технологией
Бюджет работы от 60.000 рублей
Оплата поэтапная! То есть делаете часть работы, я перевожу за этап и так далее
Жду заявок!
С уважением, Александр
Заявки фрилансеров
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