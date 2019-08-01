Проблема с распознаванием встроенной нейронной сетью на Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка169 просмотров

Здравствуйте! Файл, содержащий модель нейронной сети, сохранен в формате .tflite (.lite). Мобильное приложение предназначено для распознавания изображений. Приложение запускается, файл модели правильный, применен метод квантизации (уменьшение размеров модели после обучения). Но распознавание осуществляется неверно. Нужно исправить код так, чтобы распознавание было верным. Все необходимое (проект приложения, файл с моделью, характеристики модели) отправлю, если Вы знаете как решить проблему.

Android
6 лет назад
JulJul25
Юлия 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров