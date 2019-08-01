Мы в поисках Unity-разработчика в проект. Приложение наподобие «Клевер» в VK, или «HQ Trivia» в США). Онлайн-викторина с прямым вещанием. Чтобы просмотреть приложения, зайдите в магазин Play Market, AppStore введите «Клевер» (модератор ...
Проблема с распознаванием встроенной нейронной сетью на Android
Здравствуйте! Файл, содержащий модель нейронной сети, сохранен в формате .tflite (.lite). Мобильное приложение предназначено для распознавания изображений. Приложение запускается, файл модели правильный, применен метод квантизации (уменьшение размеров модели после обучения). Но распознавание осуществляется неверно. Нужно исправить код так, чтобы распознавание было верным. Все необходимое (проект приложения, файл с моделью, характеристики модели) отправлю, если Вы знаете как решить проблему.
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