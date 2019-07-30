Ищу разработчика, который хорошо разбирается в движке Buildbox 3.0

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Подробное ТЗ скину уже заинтересованным людям, основные задачи, которые предстоит сделать: 

1. Настройка рекламы внутри приложения 

2. Написание кодов для логики и поведения игрока и объектов 

3. Установка пикселей и счетчиков рекламных сетей 

Работаю только через безопасную сделку, либо без предоплаты, либо через гаранта. 

Бюджет обговариваем после ознакомления с ТЗ

6 лет назад
Fean0r2110
Максим 
32 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров