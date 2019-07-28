Разработка простенькой iOS игрушки

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок128 просмотров

Нужно разработать iOS игру

Всего 3 экрана

Более подробное тз скину в личку

iOS
6 лет назад
frenky
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров