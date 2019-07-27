Deep link на ios

Периодически требуется разработка в уже существующем приложении. На данный момент есть определенный объем работ. От исполнителя требуется прежде всего высокий профессионализм, так же не маловажно быть всегда на связи. Не требуем немедленного выполнения работа в сей же час, ибо понимаем, что у вас могут быть другие проекты, либо постоянная работа full time. Но и когда преднамеренно тянут резину, тоже не любим.

На данный момент нужно реализовать Deep Link, чтобы передавать информацию в приложение при переходе по ссылке и открывать определенный контент после установки. Если есть опыт работы с данной технологией или знаете как сделать, это очень круто. Так же еще несколько дополнительных небольших заданий. Суммарно часов на 5-10 разработки.

В отклике напишите пожалуйста ваши скилы, опыт работы, цену за час работы. Заказы на работы по данному проекту будут появляться с определенной периодичностью.