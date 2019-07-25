Требуется разработка дизайна, оболочки для мобильного приложения. Приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fuel_tank_monitor&hl=en В связи с особенностью оплаты предпочтение отдается физ лицам из РБ или юр лицам.
Нужен человек, который хорошо разбирается в движке Buildbox 3.0
Задачи:
1. Настройка рекламы внутри приложения
2. Написание скриптов для игровых объектов (скрипты простые)
Возможно дальнейшее сотрудничество, по небольшим задачам, если будет интересно.
Цена договорная
Заявки фрилансеров
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