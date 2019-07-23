Android приложение

Необходимо разработать приложение под Android Wear

Простое приложение с одной функцией и одним экраном.

Сейчас меня больше интересует это поиск хорошего исполнителя. Как задач будет много. А это можно, сказать тестовая работа (оплачиваемая разумеется).

Подробности в прикрепленном файле. Пишите свои предложения.