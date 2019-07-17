Настроить события/ метрики для мобильного приложения. Ionic

Необходимо настроить события и метрики для мобильного приложения. Приложение написано на Ionic.

Очень нужен опыт, чтобы помочь советами на какие кнопки и экраны вешать события, чтоб по метрикам анализировать информацию.

Свяжем с разработчиками можно вместе с ними решить на что можно вешать события, чтоб собрать метрики.

Метрики в Google analytics, Firebase analytics, Яндекс AppMetrica в др. сервисах !?

Приложение Inrent – это бесплатный сервис. Но в нем заключаются сделки. Где люди соглашаются с ценой, жмут кнопку |Принять |*** руб|

Необходимые событие/метрики во вложении. Очень ценно будет узнать ваши идеи по метрикам

Цен не знаю, пишите ваши предложения

мы в дальнейшем можем поправить