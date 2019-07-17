Есть приложение на flutter Необходимо вывести динамический список Список элементов получается по api Пишите, кто работал с flutter (dart)
Настроить события/ метрики для мобильного приложения. Ionic
Необходимо настроить события и метрики для мобильного приложения. Приложение написано на Ionic.
Очень нужен опыт, чтобы помочь советами на какие кнопки и экраны вешать события, чтоб по метрикам анализировать информацию.
Свяжем с разработчиками можно вместе с ними решить на что можно вешать события, чтоб собрать метрики.
Метрики в Google analytics, Firebase analytics, Яндекс AppMetrica в др. сервисах !?
Приложение Inrent – это бесплатный сервис. Но в нем заключаются сделки. Где люди соглашаются с ценой, жмут кнопку |Принять |*** руб|
Необходимые событие/метрики во вложении. Очень ценно будет узнать ваши идеи по метрикам
Цен не знаю, пишите ваши предложения
мы в дальнейшем можем поправить
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