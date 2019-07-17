Настроить события/ метрики для мобильного приложения. Ionic

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Необходимо настроить события и метрики для мобильного приложения. Приложение написано на Ionic. 

Очень нужен опыт, чтобы помочь советами на какие кнопки и экраны вешать события, чтоб по метрикам анализировать информацию. 

Свяжем с разработчиками можно вместе с ними решить на что можно вешать события, чтоб собрать метрики. 

Метрики в Google analytics, Firebase analytics, Яндекс AppMetrica в др. сервисах !? 

Приложение Inrent – это бесплатный сервис. Но в нем заключаются сделки. Где люди соглашаются с ценой, жмут кнопку |Принять |*** руб| 

Необходимые событие/метрики во вложении. Очень ценно будет узнать ваши идеи по метрикам 

Цен не знаю, пишите ваши предложения 

мы в дальнейшем можем поправить

Firebase
6 лет назад
02807701
Кирилл 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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