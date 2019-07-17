Приложения будут работать в связке с сервером по RESTful API. Есть ТЗ и UI/UX макеты. Портфолио обязательно. Предпочтительно исполнители из России.
Нужен разработчик мобильных приложений
Необходим разработчик мобильных приложений. Оплата сдельная. В наличии ТЗ.
Функционал, который необходимо доработать:
Регистрация / Авторизация / Восстановление пароля - подвязка к API;
Проблема с API: неправильно передаются данные
Добавить карту, подвязка к API
Все магазины / Экран магазина - подвязка к API
Геолокация - Все магазины / Геолокация - Магазин - использование OpenStreetMap + подвязка к API
Кабинет/профиль клиента и партнера - "кабинет клиента" почти готов, партнера еще нет
Оформление cashback по номеру телефона
Страницу "Контакты" нужно заполнить информацией
Экран “Настройки” / Геолокация / Настройки - нужно функционал дописать
Оформление заявки на cashback, управление cashback
Оформление заявки - сканер - нужно подвязать
Заявка на cashback - необходима подвязка API
Главный экран - подвязать API
Заявки фрилансеров
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