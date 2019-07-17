Нужен разработчик мобильных приложений

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки172 просмотра

Необходим разработчик мобильных приложений. Оплата сдельная. В наличии ТЗ.

Функционал, который необходимо доработать:

Регистрация / Авторизация / Восстановление пароля - подвязка к API;

Проблема с API: неправильно передаются данные

Добавить карту, подвязка к API 

Все магазины / Экран магазина - подвязка к API

Геолокация - Все магазины / Геолокация - Магазин - использование OpenStreetMap + подвязка к API

Кабинет/профиль клиента и партнера - "кабинет клиента" почти готов, партнера еще нет 

Оформление cashback по номеру телефона

Страницу "Контакты" нужно заполнить информацией

Экран “Настройки” / Геолокация / Настройки - нужно функционал дописать 

Оформление заявки на cashback, управление cashback

Оформление заявки - сканер - нужно подвязать 

Заявка на cashback - необходима подвязка API

Главный экран - подвязать API

6 лет назад
ValeriiaLisovska
30 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

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