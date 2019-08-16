ValeriiaLisovska

Небольшое приложение для Linux, используя криптографию
Мобильные приложениянет заявок
Закрыт
4 года назад
Небольшое приложение для Linux, используя криптографию
Необходим разработчик мобильных приложений. Оплата сдельная. В наличии ТЗ. Функционал, который необходимо доработать: Регистрация / Авторизация / Восстановление пароля - подвязка к API; Проблема с API: неправильно передаются ...
Ищу разработчика мобильных приложений на языке C#. Требуется разработать функционал по работе с картой сервиса OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/#map=6/48.537/31.168 Работа сдельная. Оплата по результату на выбор: на карту ПриватБанка, в биткоинах или согласно юридическому ...