ValeriiaLisovska

Ищу разработчика мобильных приложений на языке C#. Требуется разработать функционал по работе с картой сервиса OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/#map=6/48.537/31.168 Работа сдельная. Оплата по результату на выбор: на карту ПриватБанка, в биткоинах или согласно юридическому ...