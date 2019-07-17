Создать мобильное приложение для звонков

Всем привет, у меня есть горячий клиент, которому нужно сделать мобильное приложение для конференц-звонков (типа скайп)

Основные функции:

- групповые звонки

- список участников

- контакты

- чат для общения

Я не эксперт, но думаю что кросс-платформенное приложение тут будет оптимальным решением, главное чтоб было качественно реализовано.

Возможно ли это?

Какое оптимальное решение у вас будет?

Как оно будет реализовано? С какими технологиями? (кратко)

Сколько примерно оно займет в часах?

Спасибо!