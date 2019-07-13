Требуется: разработать юзер интерфейс для финтех проекта. Проект: финтех блокчейн проект из US Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить совещания вживую) Уровень: middle ...
Разработчик React Native
Требуется написать небольшое приложение, на долгосрочное сотрудничество
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