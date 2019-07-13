Android native доработка приложения

Добрый день, по одному из наших клиентов есть приложение которое надо доработать. Разовая задача. Оплата – почасовая, до 600 руб в час. Ориентируемся на объем работы в 20 нормо-часов, те 20*600=12тр, срок – 2-3 дня. Но готовы обсуждать, исходники можем предоставить. Работаем напрямую с исполнителем в формате постоплаты (тк проект мелкий – предоплаты не предусматривается), доступны варианты оплаты: WMR Qiwi ЯД пластиковые карты российские и международные. Проект и сотрудничество готовы обсуждать.

Задача:

1)Поправить сборку так, чтобы apk собирался через gradle

2)Доработать приложение так, чтобы оно могло работать в "онлайн режиме" и сканировать динамические QR коды (QR код пересчитывается динамически раз в N секунд, то есть проверка которых есть только на сервере, оффлайн проверки таких QR кодов не предусмотрено, в приложении точно есть оффлайн режим сканирования (обычных штрих-кодов) – нужно добавить онлайн сканирование

там есть ссылка на документ "Как Checkpoint работает с Kryptonite" В документации это описано: Схема 2 – смарт-билеты с динамическим QR кодом Как только сканировщик сканирует QR код -> Сканировщик вызывает из checkpoint погашение с параметром process==true вот этот вызов нужно добавить