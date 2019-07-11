Разработка мобильного приложения на iOS

Всем привет!

Ищу мобильного разработчика под iOS, который по ТЗ доработает приложение, которое уже есть в App Store.

Что нужно сделать:

- сделать часть функционала платным (In-app purchase)

- прикрутить разного рода аналитику (FB, Fabric, Appmetrica)

- добавить пару новых фич

- мелкие баги и доработки

Все таски описаны в Трелло, дизайн сделан в Figma, все готово. Нужно максимально быстро доработать приложение и залить обновление в Апп Стор.

В отклике написать:

1) Ваш опыт работы: какие проекты делали, чем занимались, что самое сложное делали

2) На каких языках работали?

3) Покажите ваши свежие проекты, которые можно посмотреть в App Store

4) Какой у вас рейт? (стоимость часа работы)

5) Когда сможете приступить к проекту?

6) Сколько сможете уделять проекту времени в день?

Отклики без ответов на мои вопросы не рассматриваю.